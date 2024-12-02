أسعار الدولار اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

استقر سعر الدولار، مقابل الجنيه صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024 فى البنوك الحكومية لتسجل العملة الخضراء 49.54جنيه للشراء، 49.64جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.63 جنيه للشراء، 49.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 49.69 جنيه للشراء، 49.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 49.54 جنيه للشراء، 49.64 جنيه للبيع.