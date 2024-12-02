بعثة "رجال طائرة الأهلي" تسافر إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم للأندية

غادرت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مطار القاهرة منذ قليل، متجهة إلى البرازيل، للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي تُقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

تُقام بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة في مدينة أوبرلانديا، ويشارك الأهلي بطل إفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي، بينما تضم المجموعة الثانية ترينتينو الإيطالي وسادا كروزيرو البرازيلي وسوسيداد فولي الأرجنتيني وشباب يازاد الإيراني.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة فريق طائرة الأهلي

المسافرين مع الفريق كالتالي: عبد الله السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري والطبي المسافر مع البعثة كلًّا من: عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة محمد إخصائي تأهيل، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.