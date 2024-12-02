صدارة الدوري تشعل مواجهة المصري وبيراميدز في ملعب السويس

يستضيف فريق بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي في الخامسة من مساء اليوم الاثنين على استاد السويس الجديد في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتحظى مواجهة بيراميدز والمصري بأهمية كبيرة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة الدوري بعد تعثر الأهلي بالتعادل السلبي مع البنك الأهلي أمس.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز لخطف صدارة الدوري وهو ما يزيد من سخونة وإثارة المواجهة.

ويمتلك بيراميدز 7 نقاط يحتل بها المركز الثاني خلف الأهلي في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، وهو نفس رصيد المصري.

قائمة بيراميدز في مواجهة المصري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

وجات قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وسافر الفريق إلى مدينة السويس بعد الانتهاء من المران الأخير للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء.