تعرف على سبب عدم تواجد محمود الخطيب في مراسم قرعة مونديال الأندية 2025

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لحضور قرعة كأس العالم للأندية المقرر لها يوم 5 ديسمبر الجاري لأسباب صحية.

وكان من المقرر أن يسافر محمود الخطيب إلى أمريكا برفقة خالد مرتجي أمين صندوق النادي لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلين عن النادي الأهلي.

وجاء اعتذار محمود الخطيب عن السفر، بسبب قرار الطبيب المعالج والذي منع رئيس الأهلي من السفر لوجود خطورة على حالته بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتعرض محمود الخطيب لوعكة صحية مؤخرًا خضع على إثرها لفحوصات طبية مكثفة وطلب منه الأطباء الراحة التامة ووضعه تحت الملاحظة.

وغاب الخطيب عن التواجد في النادي منذ أسبوعين تقريبًا ولم يحضر الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي التي أقيمت على مدار يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر الماضي.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

وتقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتنطلق القرعة في تمام الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي (7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) ويتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.

موعد كأس العالم للأندية 2025

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في 15 يونيو وتنتهي في 13 يوليو، بمشاركة 32 فريقًا، في النسخة الافتتاحية حيث اكتمل عقد الفرق المتأهلة لمنافسات كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بصعود فريق بوتافوجو البرازيلي بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف والتتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس.



الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025

قارة إفريقيا: الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب إفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد(إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، سالزبورج (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامينجو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، بوتافوجو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).