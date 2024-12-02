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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بيان أمريكي فرنسي ألماني بريطاني يدعو لوقف التصعيد في سوريا

سوريا
سوريا
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دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، إلى وقف التصعيد في سوريا، حاضّةً في بيانٍ مشتركٍ على حماية المدنيين والبنية التحتية.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام في سوريا.

وفي وقت سابق، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره التركي هاكان فيدان لمناقشة الوضع المتطور بسرعة في سوريا.

وناقش بلينكن ووزير الخارجية التركي الحاجة إلى خفض التصعيد وحماية أرواح المدنيين والبنية الأساسية في حلب وأماكن أخرى.

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