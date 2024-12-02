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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا الخارجية العراقي والإماراتي يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، التطورات الراهنة في سوريا.

وأشار وزير الخارجية العراقي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية إلى التداعيات السلبية لهذه التطورات على استقرار المنطقة، مؤكدًا أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الجانبان موقفهما الثابت في دعم سوريا الشقيقة، كما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تمنياته للعراق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

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