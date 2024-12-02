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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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فضائيات

عضو اقتصادية الشيوخ: أفريقيا أمامها المستقبل.. وفرصها الاستثمارية هائلة

النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير زكريا
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أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، والقارة الأفريقية أمامها فرص هائلة، في ظل الإمكانيات والثروات والقوة البشرية التي تمتلكها.

وأضاف عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال تصريحات تلفزيونية، على هامش مشاركته بالمؤتمر الاقتصادي الاستثماري بالمغرب، إن القارة السمراء أمامها الفرصة لتقديم نموذج قاري جديد، يتميز بالتكامل والاستقرار إذا ما كان هناك خطة ورؤية استراتيجية محكمة، وتعاون جاد.

وأشار  النائب بمجلس الشيوخ، إلى أن أبرز التحديات تكمن في الاستثمار والبنية التحتية التكنولوجية في العصر الحديث، والرؤية لتشريعات وقوانين اقتصادية تساعد في جذب الاستثمار وتعطي الاستقرار الاقتصادي لدول القارة الأفريقية.

وأوضح أنه  لا بد من رؤية للتعاون والتبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية، ولكن هذا الخطط تحتاج لكثير من التفاهمات، وتوطين بعض الصناعات الهامة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي وصناعات السيارات الكهربائية، وريادة الأعمال والريادة الحديثة، وهذا ما بدأته بالفعل بعض الدول، ولكننا  سنرى مستقبل أفضل إذا كان هناك تعاون بين دول القارة في خلق نظام اقتصادي جديد قادر على النهوض وتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية بشكل كبير، حتى لا تكون دول القارة مفعولا بها، وتصبح فاعل قوي ومؤثر، في ظل المؤهلات والإمكانيات المتاحة.

وشدد على أن القارة الأفريقية تمثل خمس سكان العالم، وتمتلك قوة بشرية كبيرة جدًا وإمكانيات هائلة، والتعاون بين دول القارة مفيد للغاية لكل الدول، ولذا لا بد من رؤية، واستراتيجية أفريقية تكون اقتصادية قادرة على النهوض بالقارة، وتجعلها عنصر محرك وفاعل في ظل الإمكانيات المتاحة، مع ضرورة التكامل في مشروعات البنية التحتية بين دول القارة بما يعطى قوة كبيرة.

أحمد سمير زكريا استقرار الاقتصاد استراتيجية