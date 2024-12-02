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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة بدون رأس ببحر الرفيع في الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية وبدون رأس، في بحر الرفيع، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في بحر الرفيع بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبإخراج الجثة من المياه تبين أنها بدون رأس، ولا يوجد معه أي هوية شخصية أومتعلقات، وجار نقل الجثة لمستشفى سنورس المركزي، وفحصها بمعرفة النيابة، والتي قررت الاستعلام عن هوية المتوفي وإجراء التحليل، ورفع البصمات لكشف هويته، وتكليف أجهزة الأمن بفحص محاضر المتغيبين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال الأهالي بمنطقة العثور.

العثور على جثة بدون رأس محافظة الفيوم جرائم الفيوم بحر الرفيع في مركز سنورس مديرية امن الفيوم