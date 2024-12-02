جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة بدون رأس ببحر الرفيع في الفيوم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية وبدون رأس، في بحر الرفيع، بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في بحر الرفيع بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبإخراج الجثة من المياه تبين أنها بدون رأس، ولا يوجد معه أي هوية شخصية أومتعلقات، وجار نقل الجثة لمستشفى سنورس المركزي، وفحصها بمعرفة النيابة، والتي قررت الاستعلام عن هوية المتوفي وإجراء التحليل، ورفع البصمات لكشف هويته، وتكليف أجهزة الأمن بفحص محاضر المتغيبين، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال الأهالي بمنطقة العثور.