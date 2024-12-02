رغم حزنه على فراق والد زوجته| حمادة هلال يتألق بأكبر حفل جماهيري في موسم الرياض

رغم آلام الفراق التي عاشها النجم حمادة هلال، لفراق والد زوجته المقرب لقلبه، إلا أنه قام بإحياء واحدة من أضخم الحفلات الجماهيري التي ضمت عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات العربية، في حديقة السويدي ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك لالتزامه تجاه تعاقداته وجمهوره.

حضر حمادة الحفل بصحبة ميرا أمير التي تتولى إدارة أعماله خارج مصر وبمجرد صعوده على خشبه المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب على مدى عدة دقائق تعبيرا من جمهوره بتقديرهم الحار له لحضوره الحفل لإسعادهم رغم ظروف الوفاة والآلام داخل أسرته التي شهدتها الأيام القليلة قبيل توقيت الحفل.

وكالعادة أشعل حماده هلال وصلات الغناء الطربية والرومانسية على مدى قرابة الساعتين، قدم خلالهما عدد كبير من أغانيه المميزة تلبية لرغبات الجمهور وسط أجواء حماسية غير مسبوقة.

وكان حمادة هلال قد أعلن وفاة والد زوجته عبر صفحته على موقع تبادل الصور الفيديوهات «إنستجرام»، وكتب حمادة هلال، قائلًا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي".

على جانب آخر يواصل حماده هلال تصوير مشاهده بالجزء الخامس من مسلسل المداح.

ومن المقرر عرض الجزء الخامس من المداح في موسم الدراما الرمضانية القادم بمشاركة عدد كبير من النجوم ومن المقرر أن تشهد أحداثه المزيد من المفاجآت والتشويق لجمهور العمل الدرامي الأكثر مشاهدة عربيًا في أجزائه السابقة.

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