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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: استمرار الصراع في سوريا قد يشعل المنطقة

منير أديب، الخبير
منير أديب، الخبير في حركات الإسلام السياسي
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قال منير أديب، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن الخطر ليس في سيطرة الجماعات المتطرفة على مدينة حلب السورية، ولكن فيما قد يحدث خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجماعات المتطرفة ستنشط خلال الفترة المقبلة مع سيطرة جبهة تحرير الشام على العديد من المدن السورية، وعلى المجتمع الدولي ألا يتأخر في مواجهة هذه الجماعات مثلما حدث مع داعش سابقًا. 

ولفت إلى أن ما يحدث الآن في سوريا من صراعات هو نتيجة لما حدث من حروب في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع قد يشعل المنطقة.

منير أديب الجماعات المتطرفة الإعلامية داليا عبد الرحيم سوريا حلب جبهة النصرة