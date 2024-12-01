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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: جبهة تحرير الشام صاحبة القرار الآن فيما يحدث في سوريا

منير أديب، الخبير
منير أديب، الخبير في حركات الإسلام السياسي
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قال منير أديب، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن هناك مجموعة من التنظيمات المتطرفة سيطرت على حلب السورية، وفي مقدمة هذه التنظيمات جبهة تحرير الشام.

وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التنظيمات متطرفة، لأنها ذات خلفية إسلامية، بالإضافة إلى علاقة هذه الجماعات بالقاعدة وداعش. 

وأوضح أن جبهة تحرير الشام هي صاحبة القرار الآن فيما يحدث في سوريا من هجمات ضد الجيش والدولة، مشيرًا إلى أن سيطرة هذه الجماعات على مدينة حلب وبعض المدن السورية يرجع إلى عدة أسباب منها حالة الفوضى التي حدثت بسبب الحرب في لبنان وقطاع غزة.

منير أديب التنظيمات المتطرفة الإعلامية داليا عبد الرحيم جبهة تحرير الشام حلب داعش الضفة الأخرى