خبير: جبهة تحرير الشام صاحبة القرار الآن فيما يحدث في سوريا

قال منير أديب، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن هناك مجموعة من التنظيمات المتطرفة سيطرت على حلب السورية، وفي مقدمة هذه التنظيمات جبهة تحرير الشام.

وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التنظيمات متطرفة، لأنها ذات خلفية إسلامية، بالإضافة إلى علاقة هذه الجماعات بالقاعدة وداعش.

وأوضح أن جبهة تحرير الشام هي صاحبة القرار الآن فيما يحدث في سوريا من هجمات ضد الجيش والدولة، مشيرًا إلى أن سيطرة هذه الجماعات على مدينة حلب وبعض المدن السورية يرجع إلى عدة أسباب منها حالة الفوضى التي حدثت بسبب الحرب في لبنان وقطاع غزة.