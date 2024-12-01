خبير عسكري: سوريا قد تتحول إلى بؤرة ملتهبة تؤثر على الشرق الأوسط

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الإستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن العمليات الإرهابية الأخيرة في سوريا قد تُزيد من عمليات النزوح من سوريا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن عمليات النزوح ستتجه إلى تركيا والعراق والأردن.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحل السياسي لما يحدث في سوريا لن يكون إلا من خلال الدعم العربي لمساندة الجيش السوري والرئيس بشار الأسد لاستكمال القضاء على هذه العناصر، واستكمال السيطرة على كامل الأراضي السورية، ومن ثم إعداد مبادرة سلام لخروج القوات الأجنبية من سوريا.

وأوضح أن خروج القوات الأجنبية من سوريا لن يحدث بين يومًا وليلة، ولكن هذا الأمر قد يستغرق عدة سنوات، وهذا الأمر إذا لم يحدث فقد تتحول سوريا إلى بؤرة ملتهبة تؤثر على الشرق الأوسط.