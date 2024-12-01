خبير عسكري: أحداث سوريا حرب بالوكالة بين القوى الكبرى

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الإستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن التواجد الروسي في سوريا يُقلق القوات الأمريكية، وما يحدث في سوريا من توسع للجماعات المسلحة ضد الجيش السوري قد يكون حربًا بالوكالة من أجل تقسيم سوريا.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية" أن جبهة تحرير الشام والجماعات المسحلة عبارة عن جماعات إرهابية، لأن هذه الجماعات تحمل السلاح ضد الحكم في دمشق.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي حاول التدخل في الأزمة السورية أكثر من مرة، حيث أصدر مجلس الأمن أمرًا بإجراء انتخابات سياسية لانتخاب قيادة سياسية جديدة، ولكن هذا الأمر لم ينفذ حتى الآن.