بالصور.. المعهد العالي للسينما يطلق ملتقى قسم التصوير لعام 2024

الأحد 01/ديسمبر/2024 - 10:57 م

نظم المعهد العالي للسينما ملتقى قسم التصوير 2024" وهو لقاء متميز يجمع بين خريجى وطلبة قسم التصوير بالمعهد.

جاء ذلك برعاية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف كل من الدكتور ايمان يونس عميد المعهد والدكتور محمد شفيق رئيس قسم التصوير.

وقال "شفيق" إنه لطالما كان المعهد العالى للسينما هو البيت الكبير الذى يجمعنا والذى نمت وتطورت أفكارنا واكتملت شخصياتنا الفنية داخل جدرانه "

وتقدمت الدكتورة إيمان يونس عميد المعهد بخالص الشكر والامتنان لكل القامات من خريجى المعهد والتى ساهمت أعمالهم وإبداعاتهم فى إثراء الصورة السينمائية والدراما التلفزيونيه "

واخيرا أعربت " جبارة " عن سعادتها بهذا الحدث الهام الذى يجمع أجيال متعددة بثقافات وخبرات متنوعة.

وأضافت أن الدكتور شوقى على محمد أستاذ التصوير السينمائي الراحل والعميد السابق للمعهد كان دائما يجمعنا فى لقاء سنوى واليوم يجمعنا البيت الكبير المعهد العالي للسينما فى ذكرى ميلاده ولقاء هام لتكريم عمالقة ساهموا فى تشكيل ثقافتنا السينمائية ولنستمع ونتحاور حول طموحات وإنجازات الأجيال الجديدة".

أقيم الملتقى بالمبنى الجديد بالمعهد العالي للسينما حيث بدأت الفعاليات بالتقاط صورة جماعية ثم معرض للصور الفوتوغرافية لتشهد بعد ذلك قاعة الدولبى بدايات الحفل وفيلم قصير عن المعهد بعنوان " ترانزيت " أعقب ذلك حوار مفتوح عن بدايات فن التصوير السينمائي مع المصور السينمائي الكبير سعيد شيمى ثم لقاء آخر بعنوان " الذكاء الصناعى وصناعة السينما " إدارة الدكتور مايكل جورجى الدكتور بقسم التصوير بالمعهد ولقاء آخر مهم بعنوان "التحديات التى يواجهها مدير التصوير فى مصر " بحضور باقة من أهم مديرى التصوير فى مصر وهم سامح سليم ، أيمن أبو المكارم ، وإسلام عبد السميع وعزمى الرحمانى.

وأخيرًا تقديرا لدور جيل أسهم بخبرته وتاريخه وعلمه فى تطوير فن التصوير فى مصر قام المعهد العالي للسينما بتكريم مجموعة من الرواد وهم محمد رفعت ، سعيد شيمى ، سمير فرج ، ماهر راضى ، شوقى على محمد وسمير سعد الدين.