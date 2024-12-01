إنبي يحقق فوزه الأول هذا الموسم على حساب الإسماعيلي في الدوري المصري

نجح فريق إنبي في تحقيق فوز ثمين على حساب نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "ستاد المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" موسم 2024/2025.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب إنبي مصطفى شكشك في الدقيقة 67، ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

قدم الفريقان أداءً متكافئًا في الشوط الأول، قبل أن يفرض إنبي سيطرته في الشوط الثاني ويستغل الفرصة لحسم اللقاء لصالحه.

بهذا الفوز، رفع إنبي رصيده إلى 4 نقاط ليصعد إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط أيضًا، لكنه يحتل المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن إنبي.

يعد هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لإنبي لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بينما يواجه الإسماعيلي تحديات كبيرة للعودة إلى طريق الانتصارات.