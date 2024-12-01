مطلوب جنائيًا.. القبض على ممثل شاب بحوزته مواد مخدرة بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على ممثل شاب بحوزته مواد مخدرة لجوهر مخدر الهيروين ومطلوب لتنفيذ أحكام قضائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت قد وردت معلومات إلي العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الطالبية والعمرانية مفادها تواجد ممثل شاب يدعي "ه م" 36 سنة، مطلوب جنائيا لتنفيذ أحكام فضائية، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد أشرف رئيس وحدة المباحث من ضبط المتهم وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين، وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أمام العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الغرب أقر بصحتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.