خبير عسكري يكشف آخر تطورات الوضع في سوريا

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الإستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن الجماعات المسلحة خلال الخمس أيام الأخيرة بقيادة جبهة تحرير الشام وجيش سوريا الحر استطاعت أن تُسيطر على محافظة إدلب، ثم السيطرة على 80% من حلب، ثم 14 قرية في حماة، ومن ثم انتقلت هذه القوات إلى مشارف محافظة حمص.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القوات السورية والروسية والإيرانية انسحبت سريعًا أمام الجماعات المسلحة بصورة مفاجئة، وهذا قد يرجع إلى أن الجيش السوري متهالك بسبب انشغاله في الحرب منذ 13 عامًا، خلاف أن الأسلحة تكاد تكون ضعيفة.

وأشار إلى أن سوريا نفذت هجومًا مضادًا للجماعات المسلحة وأعادت السيطرة على عدة قرى في محافظة حماة، مشيرًا إلى أن روسيا أعلنت عن دعم الجيش السوري ببعض المعدات خلال 72 ساعة.