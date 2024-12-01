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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يداهم كيانا تعليميا وهميا في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط مالك كيان تعليمي "بدون ترخيص" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة .

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيَّما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج  بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات ودورات تدريبية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك الكيان (مقيم بمحافظة القاهرة) ، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – دفتر إيصال تحصيل نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مالك كيان تعليمى بدون ترخيص بقصد النصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة وزارة الداخلية