"بالبيضة والحجر".. سقوط دجال في الإسكندرية ينصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بقدرته على العلاج الروحانى، ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام موظف مقيم بمحافظة الإسكندرية بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولته أعمال الدجل والسحر، وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتفان محمول "تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

