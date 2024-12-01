خبير عسكري: الجيش السوري يسيطر على ثلثي سوريا

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الإستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن القوات الروسية موجودة في سوريا، حيث تمتلك موسكو قواعد عسكرية في دمشق، خاصة وأن موسكو تعتبر روسيا منفذها الوحيد على البحر المتوسط، بالإضافة إلى القوات الإيرانية وقوات أخرى من حزب الله.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سوريا تحتوي على العديد من الجماعات المسلحة مثل "جبهة تحرير الشام" التي ما زالت موجودة حتى الآن، واستطاعت أن تصمد خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الجيش السوري الحر الذي انضم لجبهة تحرير الشام.

وأوضح أن التدخل الروسي في 2017 أدى لوقف توسع جبهة تحرير الشام، مؤكدًا أن الجيش السوري يتواجد في وسط سوريا، ويسيطر على ما يقرب من ثلثي سوريا.