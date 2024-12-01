خبير عسكري: الوضع في سوريا يزيد الإرهاب والتطرف في المنطقة

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الإستراتيجي، ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري سابقًا، إن الوضع الحالي في سوريا يؤثر بصورة مباشرة على الدول المجاورة لسوريا، وبصورة غير مباشرة على زيادة التطرف والإرهاب.

وأضاف "عثمان"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن سيطرة “جبهة النصرة” على العديد من المناطق في سوريا خلال الأيام الأخيرة حدثت نتيجة الكثير من المتغيرات في المنطقة.

وأوضح أن سوريا منذ 2011 تُقاتل وتقسمت، ويتواجد على أرضها قوات فرنسية وأمريكية وبريطانية وتركية، بالإضافة لقوات سوريا الديمقراطية، وبعض الفصائل المسلحة التي تُسيطر على الشرق، بالإضافة إلى أن القوات التركية تُسيطر على أكثر من 700 كيلو في الحدود الشمالية تخوفًا من القوات الكردية.