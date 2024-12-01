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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 500 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "عناصر جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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