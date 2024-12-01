إنبي يهزم الإسماعيلي ويحقق الانتصار الأول في الدوري

حقق فريق إنبي أول فوز في مسابقة الدوري الممتاز، على حساب نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب في الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الفريق البترولي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 76.

وأعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة سيد ياسين، التشكيل الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي، المقرر لها بعد قليل المقاولون العرب، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : رضا السيد.

خط الدفاع : محمد حامد - أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – علي فوزي.

خط الوسط : مودي ناصر – مصطفى شكشك – خالد أحمد.

خط الهجوم : أحمد نادر – يوسف لبيب – رفيق كابو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى ومهاب سامي وعلي إيهاب وتيندري مونوفو ومحمد سمير وشيكو محارب وعبود منا وفتحي السيد ومحمد حتحوت.

ترتيب الإسماعيلي وإنبي في الدوري



بهذه النتيجة رفع فريق إنبي رصيده إلى 4 نقاط وتوقف رصيد الإسماعيلى عند 4 نقاط أيضا في جدول ترتيب دورى nile.