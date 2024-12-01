ميار شريف تواصل تألقها وتتوج بلقب بطولة بوينس آيرس للتنس

حققت نجمة التنس المصرية ميار شريف إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلها الحافل، حيث توجت بلقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة.

حصدت ميار شريف لقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس، بعد مباراة نهائية مثيرة ومليئة بالأحداث ضد البولندية كاتارزينا كاوا.

فازت ميار شريف على كاتارزينا كاوا بنتيجة 2-1 في الأشواط، في مباراة شهدت صراعًا شرسًا بين اللاعبتين.

طريق ميار شريف في بطولة بوينس آيرس للتنس

لم يكن طريق ميار شريف نحو اللقب مفروشًا بالورود، حيث بدأت مشوارها في البطولة منذ الدور الـ32، وتخطت العديد من العقبات، أبرزها الفوز على اللاعبة الروسية فاليريا ستراخوفا، ثم الفوز على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش في دور الـ16.

وفي الأدوار المتقدمة، واصلت ميار شريف تألقها بفوزها على الأرجنتينية جازمين أورتينزي في ربع النهائي، ثم على التشيكية سارة بجليك في نصف النهائي، لتتأهل إلى المباراة النهائية التي حسمتها لصالحها.

أقيمت بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس في الأرجنتين، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر 2024.

ودعت ميار شريف منذ أيام قليلة، منافسات بطولة كوبا "ل بي" تشيلي للتنس، وذلك بعد خسارتها في الدور نصف النهائي أمام الأرجنتينية ماريا كارلي، قبل أن تعود لمنصات التتويج بحصد لقب بطولة بوينس آيرس.

يعتبر تتويج ميار شريف بلقب بطولة بوينس آيرس إنجازًا كبيرًا لكرة التنس المصرية.