مشروبات ساخنة لشتاء بارد.. طريقة تحضير السحلب بالمنزل

يعد مشروب السحلب من المشروبات التي لا يستغني عنها كل المصريين خلال فصل الشتاء، إلا أن المحلات الخاصة تبيعه بأسعار مرتفعة للفرد الواحد قد تصل إلي ٧٠جنيها، لذا نقدم لكم طريقة تحضيره بالمنزل.

المكونات

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

ثلث كوب من السكر ،ملعقة كبيرة من ماء الزهر رشة من جوز الهند الناعم للتزيين رشة من القرفة للتزيين.

طريقة التحضير

وضع الحليب مع السكر والنشا في قدر سميك القاعدة متوسط الحجم، على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك ليصبح سميك القوام.

رفع القدر عن النار ثم إضافة ماء الزهر وتحريك السحلب، ثم سكبه في أكواب التّقديم. نثْر القرفة وجوز الهند ثمّ تقديمها.

السحلب بالشوكولاتة

مدة التحضير عشر دقائق مدة الطهي عشرون دقيقة تكفي الي ستة أشخاص المكونات:

ثلاثة أكواب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا. ثلث كوب من السّكر. ملعقة كبيرة ونصف من بودرة الكاكاو السادة ،بندق مجروش للزّينة.

طريقة التحضير

وضع الحليب مع السكر والنشا وبودرة الكاكاو في قدر سميك القاعدة على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك بمضرب شبك يدوي حتّى يصبح سميك القوام. رفع القدرعن النار ،ثم أسكبي السحلب في أكواب التقديم ،نثر البندق المجروش فوق الأكواب ثم تقديمها.