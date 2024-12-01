سموحة يتعادل مع الجونة سلبيا في الجولة الرابعة بدوري نايل

انتهت منذ قليل مباراة فريقي الجونة وسموحة، حيث سيطر التعادل السلبي على لقائهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد الإسكندرية .
ليفشل فريق الجونة للمباراة الرابعة، خلال جولات الدوري الممتاز في تحقيق أول انتصار له في هذا الموسم ، ليتعادل سلبيا للمرة الثالثة على التوالي ويخسر في الأخيرة.
وقد استحوذ لاعبي سموحة على الكرة خلال المباراة ، فيما حاول لاعبي الجونة السيطرة على الكرة.
وكان تشكيل فريق الجونة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد علاء
خط الدفاع: أحمد رضا. أحمد العش. عبدالرسول . أحمد كهربا
خط الوسط: بلال السيد . عبدالجواد . رضا صلاح . أكيم .
خط الهجوم: صمويل أوجو . علي الزاهدي