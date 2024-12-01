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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يتعادل مع الجونة سلبيا في الجولة الرابعة بدوري نايل

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت منذ قليل مباراة فريقي الجونة وسموحة، حيث سيطر التعادل السلبي على لقائهم ضمن منافسات  الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد الإسكندرية .

ليفشل فريق الجونة للمباراة الرابعة، خلال جولات الدوري الممتاز في تحقيق أول انتصار له في هذا الموسم ، ليتعادل سلبيا للمرة الثالثة على التوالي ويخسر في الأخيرة.

وقد استحوذ لاعبي سموحة على الكرة خلال المباراة ، فيما حاول لاعبي الجونة السيطرة على الكرة.

وكان تشكيل فريق الجونة كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد علاء
خط الدفاع:  أحمد رضا. أحمد العش. عبدالرسول . أحمد كهربا
خط الوسط:  بلال السيد . عبدالجواد . رضا صلاح . أكيم .
خط الهجوم: صمويل أوجو . علي الزاهدي

الجونة سموحة الدوري