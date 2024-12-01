3 حفلات لـ شيرين عبد الوهاب مع بداية العام الجديد 2025

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لإحياء 3 حفلات غنائية مع مطلع العام الجديد ، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققته بحفلها الذي أحيته مؤخراً بالكويت ، حيث تعاقدت على إحياء حفل آخر على مسرح أرينا الكويت" يوم 2 يناير القادم ضمن احتفالات العام الجديد 2025 ، بالإضافة الى حفلين بمصر في القاهرة والإسكندرية وجار الكشف عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

وفى أول تعليق لها عقب نجاح الحفل؛ عبرت النجمة شيرين عبدالوهاب، عن سعادتها بالدعم المستمر من جمهورها بمصر والعالم العربي والذى يعد السر وراء تحديها لكل الظروف التى أحاطت بها مؤخرا وتصدر ألبومها الأخير مؤشرات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت في رسالة صوتية مؤثرة على حسابها الرسمي بموقع "إكس"، عن سعادتها بنجاح الحفل قائلة: "فرحة الوطن العربي برجوعي دبت في عمري وحياتي وقلبي كلها روح جديدة.. شكراً لبلدي ولصحافة بلدي، شكراً للكويت ولصحافة الكويت، شكراً لكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي ..أنا بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي بعد حب ربنا وتوفيقه ليا علشان دعاكم.. ألف شكر”.

ووجهت شيرين الشكر لكل من ساهم فى خروج الحفل بأفضل شكل منهم إدارة أعمالها إيهاب يحى و صديق مشوارها الفني تامر عبد المنعم بالإضافة إلى منظم الحفل بالكويت حسين موسى وصوت أحمد عبد القادر وعمرو خيري وتامر الزؤيبي.

وكانت شيرين عبد الوهاب، قد أحيت ليلة استثنائية بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات العربية تخطي الطاقة الاستعابية لمقاعد الحفل بالكويت بحضور ابنتيها وصناع ألبومها الأخير بهاء الدين محمد، تامرحسين، عزيز الشافعي ، توما ومدين.

كما تفاعل الجمهور بالحالة التى اشاعتها شيرين خلال الحفل على مدى اكثر من ساعتين متواصلتين وهو ما أثار عدد كبير من معجبيها الذين اكدوا أن شيرين عادت لطبيعتها التي يعشقها جمهورها وتفاعلوا مع أغانيها بدايه من "حبيبي نساي،وصبري قليل و مين اختار .. ومرورا ب زمان ، ليلي يا ليل يا ليل، الوتر الحساس .. بالإضافة الى أغنية "مشاعر" تخليدا لذكرى ملحنها الراحل محمد رحيم أحد اهم المقربين لقلبها.

واختتمت شيرين، وصلتها الغنائية الرومانسية المميزة ب "مش بتاعة الكلام ده" ..وقدمت عددا من اغاني البومها الاخير تلبية لرغبات المعجبين منها ..بتمني انساك وعسل حياتي واللي يقابل حبيبي.

ولم تنسى شيرين عبد الوهاب، دولة لبنان، وما تمر به من معاناة وحروب وأعربت شيرين عن تضامنها مع الشعب اللبناني وهنأتهم بوقف إطلاق النار واهدتم أغنية "بحبك يا لبنان".