عبد الرحمن طلبة يفوز بذهبية كأس العالم لناشئى سلاح الشيش فى كولومبيا

أحرز عبدالرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطني للسلاح، الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال، بكأس العالم لناشئي سلاح الشيش المقام حاليا في كولومبيا.

وأحرز عبد الرحمن طلبة، الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب أمريكا بنتيجة 15-12.

وتأهل “طلبة” لنهائي كأس العالم لسلاح الشيش، عقب فوزه في نصف النهائي على لاعب المكسيك بنتيجة 15-4.

وكان “طلبة” قد فاز في ربع النهائي على لاعب المكسيك بنتيجة 15-3.

واستطاع تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس العالم لسلاح الشيش ليتأهل لدور الـ32.

وفاز “طلبة” في دور ال 32 على لاعب بوليفيا بنتيجة 15-5، ثم حقق الفوز في دور الـ16 على لاعب أمريكا بنتيجة 15-9.