إطلاق فترة سماح جديدة لكافة المتغيبين عن العمل بالسعودية

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية السعودية أطلقت مبادرة جديدة لمنح فترة سماح إضافية لمدة 60 يومًا لتصحيح أوضاع العاملين المصنفة حالاتهم كـ"متغيب عن العمل"، وذلك خلال الفترة من 1 ديسمبر 2024 وحتى 29 يناير 2025.

وأضاف “حنفي” أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز استقرار العلاقة العمالية ومنح العاملين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم بما يتماشى مع الأنظمة والسماح لهم بنقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، مع التأكيد على ضرورة استغلال الفترة المتاحة قبل انتهائها.

تفاصيل المبادرة:

الفئة المستهدفة: العاملون المصنفة حالتهم كـ"متغيب عن العمل" قبل تاريخ 1 ديسمبر 2024.

فترة السماح: 60 يومًا تبدأ من 1 ديسمبر وتنتهي في 29 يناير 2025.

واختتم “حنفي” دعوته لأبناء الحالية المصرية المقيمين بالمملكة السعودية المبلغ عنهم بلاغ هروب الإستفادة من هذه المبادرة لمنحهم فرصة إضافية لتصحيح أوضاعهم بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعتمدة وتمكينهم من النقل.

حيث تم تحديث نظام منصة (قوى ) لتمكين المستفيدين من الانتقال الوظيفي إلى جهة عمل جديدة.

و سيتم إرسال رسائل نصية لجميع العاملين المشمولين بالحملة لإبلاغهم بالفرصة المتاحة لتصحيح أوضاعهم .