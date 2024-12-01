محافظ قنا يلتقي فرقة "أناكوندا" لبحث دور المسرح في توعية المجتمع

التقى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بأعضاء فرقة "أناكوندا" للعروض المسرحية، بمركز شباب المعني، وذلك لبحث آليات توظيف المسرح في توعية المجتمع، ونشر الرسائل الإيجابية، ومعالجة القضايا المجتمعية بالمحافظة.

حضر اللقاء عبد الرحمن عطا، مدير الفرقة، والمخرج والمؤلف محمد موسى، ومدحت محمد، ومحمد سيد، وخالد علي، وإبراهيم صابر، وكارم عطا، وعبد الرحيم عطا، ومنى سيد، أعضاء الفرقة.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن تقديره لما تقدمه الفرقة من عروض مسرحية متميزة وتمثيلها المشرف للمحافظة في العديد من المحافل المحلية والدولية، وحصولها على مراكز متقدمة.

وطالب أعضاء الفرقة بتنظيم برنامج ثقافي وفني يتضمن عرضًا مسرحيًا شهريًا ضمن أنشطة مسرح قصر ثقافة قنا، مع تقديم أكبر نسبة تخفيض على أسعار التذاكر بالتنسيق مع هيئة قصور الثقافة، مؤكدا على أهمية دور الفن المسرحي في توعية المجتمع ونشر الرسائل الإيجابية بطرق مبتكرة تصل إلى المتلقي بسلاسة، وتترسخ في ذهنه لتؤثر على أفكاره.

ووجه محافظ قنا أعضاء الفرقة بضرورة تجديد العروض المسرحية التي يقدمونها وتطويرها بما يحقق جذبًا أكبر للجمهور إلى الفن المسرحي، بهدف نشر الوعي الثقافي، والقضاء على العادات السلبية، ومعالجة القضايا المجتمعية الهامة مثل التعليم، والصحة، والتعديات على أراضي أملاك الدولة، والخصومات الثأرية، مؤكدا على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للفرقة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المديريات المعنية مثل الثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة.

وفي ختام اللقاء، أهدى أعضاء فرقة "أناكوندا" للعروض المسرحية درع الفرقة لمحافظ قنا، تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة والمشروعات الثقافية بالمحافظة.