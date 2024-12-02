حصاد الليالي الصعاب لأزمات الوسط الفني| عمر زهران يتصدر الأحداث.. وأزمات ما بعد القاهرة السينمائي

أسبوع العزاءات داخل الوسط الفني

ويجز ورامي صبري صراع أجيال.. وسعد الصغير خلف القضبان

مرت ليال صعاب على الوسط الفني، وربما من المرات القلائل التي يشهد فيها الوسط الفني زخما من الأحداث والأزمات في آن واحد، وما بين الخلافات ما بعد مهرجان القاهرة السينمائي، وبين الأجيال الفنية، بعد تصريحات متبادلة بين الفنان رامي صبري ومطرب الراب ويجز.

وحالة العزاءات الفنية بوفاة نجوم الفن وذويهم، إلى تصدر عناوين بعض الفنانين مانشتات أخبار الحوادث، وبين الشبهة الجنائية وبين الحكم بالحبس، وختامًا بالقضية اللغز التي تسيطر على الوسط الفني، لتشهد الأيام القليلة الماضية، حالة من الارتباك الشديد داخل أروقة الوسط الفني، ولكل قصة مما سبق تفاصيل وتأثير قادر على إحداث ربكة، فما بالكم أن تتجمع كل الأحداث في غضون أيام وساعات قليلة.

لغز عمر زهران يتصدر الأحداث

أثارت قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، الكثير من الجدل والغموض داخل أروقة الوسط الفني.

وتأتي تفاصيل الواقعة بنشر شاليمار الشربتلي منشورًا على صفحتها منذ ما يقارب العام ونصف العام، كتبت فيه عن سرقة مجوهرات منها.

وكانت الشربتلي طوال الوقت تنشر منشورات تتحدث فيها بكل الخير عن صديق العمر المخرج عمر زهران، وأنه صديق العائلة وزوجها المخرج خالد يوسف، وتوثق العديد من الذكريات للمخرج عمر زهران مع أسرتها.

وزاد الأمر أن المخرج خالد يوسف أقنع زهران أن يدخل عالم التمثيل، وتربطهما علاقة وطيدة.

فاجأت الفنانة شاليمار الشربتلي باتهامها للمخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها من شقتها، وتقدمت ببلاغ وتم حبسه على إثر البلاغ وفي انتظار الحكم.

شهود تدعم زهران

توجهت الفنانة هالة صدقي والإعلامية بسمة وهبة، للإدلاء بشهادتهما في القضية، لتبرئة ساحة زهران من الاتهامات المنسوبة إليه.

مظاهرة حب لزهران

تحولت السوشيال ميديا إلى مظاهرة دعم وحب للمخرج عمر زهران، والجميع أشاد بسلوكياته وأخلاقه وطبائعه.

أزمات ما بعد مهرجان القاهرة السينمائي

ثار خلاف كبير بين الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والناقد عصام زكريا المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أكد الأخير أنه لن يكرر العمل مع الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان مرة أخرى؛ مشيرًا إلى أنه ظل صامتًا طوال فترة المهرجان حتى ينتهي دون إثارة أي مشكلات من شأنها أن تؤثر على الدورة.

وأضاف عصام زكريا في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الفنان حسين فهمي استحوذ على كل دعوات المهرجان وكان يقوم بتوزيعها بنفسه، وفي المقابل لم يحصل إلا على دعوته، ورغم ذلك كلما سأله أحد على دعوة يقول له "خدها من عصام.. الدعوات كلها معاه"، وهذا الأمر سبب لي العديد من المشاكل.

وأشار عصام زكريا إلى أنه لم يحضر حفل الختام في سابقة تكاد تكون الأولى في عمر المهرجان، وهى عدم حضور مديره التنفيذي أو صعوده على خشبة المسرح، وقرر أن يتنحى جانبًا بعد أن أنهى مهمته بالشكل الذي يراه جيدًا.

واختتم زكريا حديثه أنه على استعداد للتواصل مع وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، إذا استدعاه لمعرفة التفاصيل.

من جانبه رفض الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الرد على أي ادعاءات على حد وصفه، وأكد أن العمل أهم من أي رد على أي صغائر جانبية.

خلاف الأجيال "ويجز ورامي صبري"

هاجم الفنان ويجز المطرب رامي صبري، في فيديو نشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب تصريحات المطرب رامي صبري للمرة الثانية عن ويجز، أثناء استضافته في برنامج حبر سري تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

بداية الخلاف

علق المطرب رامي صبري أثناء استضافته في لقاء إذاعي له منذ فترة طويلة، على أداء الفنان ويجز وأكد أنه سيتحدث كمتخصص، وقال صبري إنه لا يفهم كلمات أغانيه، وهناك بعض التشابه فيما بينها، ولكنه يقدم موسيقي جيدة.

رد ويجز على الخلاف الأول

خرج ويجز في مقطع فيديو مصور، وأكد أنه اعتاد الهجوم طوال الوقت، ولا يشغل باله، ولكن سيقوم بالرد على هجوم رامي صبري بشكل محدد، لأن صبري وصف نفسه بالمتخصص.

وتابع ويجز حديثه "كلنا بنعمل أغاني شبه بعض، وكلنا بتقدم ترفيه، وكان لازم تتعب شويه وتعمل بحث عشان تعرف أنت بتتكلم عن مين".

واختتم ويجز "أنا بكتب الأغاني وبلحن لنفسي وبعمل كل حاجة، وأنا بالنسبة لي لازم تدخل تسمع كل الأغاني متحكمش من أغنية واحدة".

تصاعد الخلاف "كلاكيت تاني مرة"

حل الفنان رامي صبري ضيفًا في برنامج "حبر سري"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

وبسؤاله عن ويجز علق "ويجز فنان ناجح هو وكل اللي بيقدموا الفن الراب الفترة دي، وشطار أنهم بيذاكروا ومكملين شغل طول الوقت"

وتابع صبري "ويحز زعلان مني، عشان قولت مش فاهم كلامه، ولحد دلوقتي في حاجات مش بفهمها، وده رأيي وانتوا بتسألوا رأيك إيه يعني أقول براحتي، وانتوا بترجعوا تخدوا الحق مني وتستغربوا كلامي".

ويجز يفتح النار

علق ويجز علي تصريحات الفنان رامي صبري، وظهر بمقطع فيديو وفتح النار علي الفنان رامي صبري.

وجه ويجز رسالة إلى الفنان رامي صبري "هو فاكر إنه المفروض يطلع يهاجم واحنا نسكت ومنتكلمش، وإننا لازم نتعب ونشتغل علي نفسنا عشان نوصل للي هو فيه، مع إن الحقيقة إحنا معديينك بكتير، أنت رقم ١٩ يا رامي".

وأعرب ويجز عن اندهاشه قائلًا "كل ما تقعد في البيت أربع أو خمس شهور تطلع تتكلم عن الراب، أمال هتتكلم عن شغلك امتي".

عزاءات الوسط الفني

عاش الوسط الفني حالة من الحزن، وذلك خلال الأيام الماضية، بعد وفاة ٣ حالات داخل الوسط الفني.

الحالة الأولى "عادل الفار"

رحل الفنان الكوميدي عادل الفار، بعد رحلة مع المرض، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رحلة فنية قدم من خلالها عددا من الأعمال الكوميدية، التي تركت أثرا لدي الجمهور.

أبرز أعماله الفنية

قدم عادل الفار مجموعة من الأفلام السينمائية أبرزها "فيلم زكية زكريا في البرلمان، شجيع السيما، عمر ٢٠٠٠، بون سواريه، رأس السنة".

وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

رحلت عن عالمنا والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض خلال الفترة الماضية، وسط تقديم العزاء من كل أصدقائها بالوسط الفني.

وتعتبر والدة الفنانة مي عز الدين هي المصاحب لها في العمل، وتشاركها كل تفاصيل حياتها، وتحضر معها لوكيشن التصوير في كل أعمالها الفنية.

محمد رحيم "جدل ما بعد الرحيل"

ويعتبر الملحن محمد رحيم، هو الحالة التي أثارت الجدل من الراحلين داخل الوسط الفني، وذلك بعد رحيله خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان الفنان محمد رحيم قد عاني من أزمة صحية مفاجئة خلال الشهور الماضية، ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخرج بعد إتمام شفائه، وعاود نشاطه الفني.

وأثارت وفاة الفنان محمد رحيم حالة من الجدل داخل الوسط الفني، بعد الحديث عن وجود شبهة جنائية، إلي أن تأكد انتفاء الشبهة الجنائية بعد تقرير الطب الشرعي.

وأيضًا الحديث من الفنانين المقربين للملحن محمد رحيم، عن تعرضه لضغوط نفسية، نتيجة عدم تقديره إعلاميًا وفنيًا، ومن أبرز من تبني ذلك الرأي المخرج محمد العدل، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والشاعر بهاء الدين محمد أيضًا.

ثم أثار شقيقه طارق رحيم حالة من الغضب من الفنانين ورواد السوشيال ميديا، بسبب تصدره القنوات الفضائية ورغبته المستمرة والبحث عن الظهور بشكل دائم منذ وفاة شقيقه، وهو ما أثار سخط الجميع.

سعد الصغير خلف القضبان

تم الحكم بالسجن على المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد حكم جنايات شمال القاهرة، بالسجن ثلاث سنوات، وذلك بتهمة حيازة المواد المخدرة، بعد تبرئته من تهمة التعاطي.