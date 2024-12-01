المصري يحذر من استغلال اسم وشعار وقميص النادي دون موافقته الرسمية

حذرت إدارة النادي المصري، كافة الجهات سواء من الشركات، أو الأشخاص؛ من استغلال اسم وشعار النادي، وكذلك القميص الخاص بالفريق الأول للكرة بالنادي للموسم الحالي 2025/2024، أو المواسم السابقة له، دون الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي.

وأكد إدارة المصري، أن استغلال اسم النادي وشعاره في الترويج للمنتجات دون الحصول على الموافقة الرسمية من الإدارة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن اسم وشعار النادي قد تم تسجيلهما بإدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الثالث من مايو عام 2017.

وتشدد إدارة النادي المصري، على احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ للنادي المصري حقوقه القانونية.