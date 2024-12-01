مدرب سيدات "مسار" لـ"البوابة نيوز": "لم يخطرنا الاتحاد بأي قرار يتعلق بمباراة السوبر"

قال الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني لفريق مسار لكرة القدم النسائية، إنه حتى الآن لم يتم إخطار النادي بأي تفاصيل جديدة بشأن مباراة السوبر المصري المقررة بعد غد الثلاثاء، مؤكدا أن اللاعبين على جاهزية تامة للمباراة في حال انعقادها .

وأضاف المدير الفني لـ"مسار" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه لا يوجد أي إخطارات بشأن إقامة السوبر أم الغاؤه، أو وجود فريق بديل لـ “وادي دجلة” بعد اعتذاره عن المسابقة.

والجدير بالذكر أن فريق وادي دجلة، قد اعتذر عن مباراة السوبر، وعن عدم خوضه لها؛ معللا عدة أسباب من بينها عدم جاهزية اللاعبات، وكذلك تراجع الاتحاد عن قراره بإلغاء المباراة ومن ثم الإعلان عن إقامتها مرة آخري.

حيث كان قد أعلن اتحاد الكرة سابقا إلغاء إقامة السوبر المصري للكرة النسائية، والتي كان المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، باستاد بتروسبورت بين الفريقين.

ليعدل بعدها الاتحاد عن قراراه، ويصدر قرار بإقامة المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر، على أن يتم تحديد الملعب وموعد المباراة لاحقا.

إلا وأن الاتحاد حتى الآن لم يصدر منه أى قرارات بشأن تحديد أى فريق سيلعب أمام مسار، أو بشأن إقامة السوبر من عدمه.















