أستاذ علوم سياسية: الشارع الإسرائيلي يريد إبرام صفقة مع حماس دون إنهاء الحرب

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ الشارع الإسرائيلي يريد إبرام صفقة مع حماس دون إنهاء الحرب بالصيغة التي يراها الشعب والمقاومة الفلسطينية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينيين يريدون وقفا حقيقيًا وشاملاً للحرب وانسحابًا كاملًا لإسرائيل من قطاع غزة، وهذا لا يدور في ذهن الإسرائيليين.

وتابع: «جاء في استطلاع للرأي أن ثلث الشارع الإسرائيلي يميل إلى استيطان غزة، وهذا رقم مخيف، فنحن نتحدث عن منطقة من المفترض أنها تُركت منذ أكثر من 20 عاما، وبالتالي، فإنها خارج الحسابات الإسرائيلية استراتيجيا وتوراتيا».

وواصل: «شعور ثلث الشارع الإسرائيلي بأن الفرصة مناسبة للاستيطان تحول من رقم كاد ألا يذكر في السابق بأن يعود الاستيطان لغزة، وفجأة يقفز الرقم من 0% وشيء متخيل غير قابل للتطبيق إلى أمر يؤمن به ثلث الشارع، ومن الممكن أن يزداد هذا الرقم مع الأيام الماضية».

