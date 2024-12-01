نيس يتلقى هزيمة ثقيلة أمام ليون في الدوري الفرنسي

تعرض فريق نيس لهزيمة قاسية أمام مضيفه أولمبيك ليون بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جروباما ستايديوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.

افتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لليون في الدقيقة 4 و تمكن نيس من تعديل النتيجة عبر ديوب في الدقيقة 22، وعاد لاكازيت ليحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 41، وأضاف جوردان فيريتوت الهدف الثالث في الدقيقة 44، قبل أن يختتم لاكازيت ثلاثيته الشخصية والرابع لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

الخسارة الثالثة لنيس

هذه الخسارة تعد الثالثة لفريق نيس هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة ويتراجع إلى المركز السادس.

على الجانب الآخر، صعد فريق ليون إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

شارك النجم المصري محمد عبد المنعم بشكل أساسي مع فريق نيس في المباراة، لكن الفريق عانى من قوة ليون الهجومية.

نيس سيحتاج لتحسين نتائجه في الجولات المقبلة للحفاظ على مكانه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.