لدعم المبتكرين.. ڤودافون بيزنس تطلق الموسم الثالث من برنامج "Beyond The Tank"

أعلنت ڤودافون بيزنس عن إطلاق الموسم الثالث من برنامج "Beyond The Tank"، بالتزامن مع رعايتها للنسخة الثالثة من برنامج "شارك تانك مصر"، الذي بدأ في 16 أكتوبر 2024.

يهدف البرنامج إلى دعم المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة من خلال تقديم حلول رقمية متكاملة وخدمات استشارية متخصصة.

شهدت الحلقة الأولى من برنامج "Beyond The Tank" عرضًا يوم 27 نوفمبر، حيث قدم محمد البسيوني الحلقات التي تضمنت مقابلات مع الشاركس المشاركين في برنامج "شارك تانك مصر"، حيث استعرضوا قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها في بداية مسيرتهم العملية.

تم استضافة أحمد طارق خليل، رئيس مجلس إدارة شركة اليانز، وفي الحلقات القادمة، سيتم استضافة الشاركس والمشاركين السابقين من البرنامج، بالإضافة إلى المتسابقين الفائزين بالبطاقات الذهبية، للتعرف على دور ڤودافون بيزنس في تحقيق نجاحاتهم.

تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية ڤودافون بيزنس لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز دورها كشريك رقمي رئيسي، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي على مستوى الشركات والأفراد.

صرّح محمود الخطيب، نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال، قائلاً:"نحن في ڤودافون بيزنس نفخر دائمًا بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، من خلال تقديم الحلول الرقمية التي تحتاجها لتحويل أفكارها إلى مشاريع ناجحة.

نلتزم بأن نكون الشريك الرقمي لهم في مسيرتهم نحو التحول الرقمي. قصص المشاركين في برنامج "Beyond The Tank" ستلهم وتدفع أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة لإطلاق أعمالهم الخاصة، وهو هدف رئيسي نسعى لتحقيقه."

وبينما تدرك ڤودافون بيزنس احتياجات عملائها من كافة الأحجام والتخصصات، فإن حلولها تركز على دعم الشركات الناشئة على مدار مسيرتها، وتوفير الحلول الرقمية التي تتيح لها أداء أعمالها بكفاءة وفعالية.

تقدم ڤودافون بيزنس مجموعة من الحلول التي تشمل تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية، التحول الرقمي في إدارة الأعمال، خدمات الاستضافة السحابية وأمن البيانات، بالإضافة إلى إنشاء حملات SMS وحلول أخرى مخصصة لدعم نمو وتوسع الشركات.