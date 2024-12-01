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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا ببيت لاهيا

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة بيت لاهيا
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استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين اليوم الأحد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية قرب برج عوض شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و429 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

غزة قصف الاحتلال بيت لاهيا استشهد 10 فلسطينيين