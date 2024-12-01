استشهاد 10 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا ببيت لاهيا

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين اليوم الأحد جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية قرب برج عوض شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و429 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.