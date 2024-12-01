الدوري الألماني يتغنى بـ عمر مرموش عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"

أشاد الحساب الرسمي للدوري الألماني لكرة القدم عبر منصة “إنستجرام” بالنجم المصري عمر مرموش، بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد هايدينهايم، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من البوندسليجا.

مرموش تألق بشكل كبير خلال المباراة، حيث سجل هدفين من أصل أربعة أهداف أحرزها فريقه في المباراة التي انتهت بفوز فرانكفورت بنتيجة 4-0.

وجاء الهدف الأول لمرموش في الدقيقة 22، بينما أضاف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58.

الحساب الرسمي للبوندسليجا

الحساب الرسمي وصف مرموش بـ"النجم المبدع" وأشاد بدوره الحاسم في قيادة فريقه لهذا الانتصار الكبير، مؤكداً أنه بات واحداً من أبرز اللاعبين في الدوري الألماني هذا الموسم.

أداء مرموش يعكس تطوره الكبير كلاعب محترف، ويجعل منه نموذجاً مشرفاً للكرة المصرية في الملاعب الأوروبية.