ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يعادل الرقم التاريخي لواين روني في الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن من تسجيل وصناعة الأهداف في نفس المباراة مع ليفربول للمرة الـ 36 في مسيرته بالبريميرليغ.

صاحب الارقام القياسية 

بهذا الرقم، عادل صلاح الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة الإنجليزية واين روني، كأكثر لاعب حقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة.

محمد صلاح، الذي يعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ البريميرليغ، يواصل تقديم مستويات مذهلة مع ليفربول، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

هذا الإنجاز يعكس الاستمرارية الكبيرة لصلاح في الأداء على أعلى مستوى، ليؤكد مجددًا مكانته بين أفضل نجوم كرة القدم في العالم.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز كتابة التاريخ واين روني الرقم القيـاسي صناعة الأهداف