محمد صلاح يعادل الرقم التاريخي لواين روني في الدوري الإنجليزي الممتاز

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تمكن من تسجيل وصناعة الأهداف في نفس المباراة مع ليفربول للمرة الـ 36 في مسيرته بالبريميرليغ.

صاحب الارقام القياسية

بهذا الرقم، عادل صلاح الرقم القياسي الذي يحمله الأسطورة الإنجليزية واين روني، كأكثر لاعب حقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة.

محمد صلاح، الذي يعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ البريميرليغ، يواصل تقديم مستويات مذهلة مع ليفربول، حيث ساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

هذا الإنجاز يعكس الاستمرارية الكبيرة لصلاح في الأداء على أعلى مستوى، ليؤكد مجددًا مكانته بين أفضل نجوم كرة القدم في العالم.