التعادل السلبي يسيطر على مباراة الجونة وسموحة في الشوط الأول

انتهى منذ قليل الشوط الأول لمباراة فريقي الجونة وسموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

حيث سيطر التعادل السلبي على المباراة، وقد استحوذ لاعبي سموحة على الكرة، فيما حاول لاعبي الجونة السيطرة على الكرة.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني للجونة إلى تحقيق أول فوز في هذا الموسم، وخاصة بعد تعادله في مباراتين وخسارته في الأخيرة في الجولات الثالثة السابقة.

وطالب “عبدالعال” اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصار الأول واستغلال الفرص التي تتاح أمامهم.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: أحمد رضا. أحمد العش. عبدالرسول . أحمد كهربا

خط الوسط: بلال السيد . عبدالجواد . رضا صلاح . أكيم .

خط الهجوم: صمويل أوجو . علي الزاهدي