جهاد الحرازين: الشارع الإسرائيلي يميل إلى اتفاق لتبادل الأسرى

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون، إن ما يحدث داخل إسرائيل وخاصًة مع استطلاعات الرأي التي تظهر ما بين الثانية والأخرى وفي كل مناسبة، تشير إلى أن هناك حالة من ميل الشارع الإسرائيلي إلى الأفراج عن الأسرى وخاصًة بعد تصريح رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الأمور قد تغيرت في المنطقة بعدما استطاع ان يوقع على وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، خلال برنامج مطروح للنقاش المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو استطاع أن يوقف الجبهة الشمالية ولذلك تحدث أنه مع مزيد من الضغط العسكري على حركة حماس أو على الشعب الفلسطيني حتى يستطيع أن يحصل على ما يريده من خلال الوصول إلى صفقة تبادل الرهائن.

وتابع:«لا أعتقد أن تبادل الرهائن يؤدي إلى وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطيني، لأن نتنياهو يناور بما يتعلق بقضيته بأن يكون هناك صفقة جزئية أو وقف إطلاق نار مؤقت فقط للوصول إلى تبادل الأسرى».