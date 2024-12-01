"بسبب الهزار".. وفاة طالب علي يد صديقيه داخل محل فراشة بإمبابة

لفظ طالب في الصف الأول الثانوي أنفاسه الأخيرة عقب وصلة مزاح مع صديقيه داخل محل فراشة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

تلقى الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "مصطفى" 15 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي متوفيا وبه آثار كدمات وصفع بالوجه واحمرار بالقدمين واليدين ومقيم بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين قيام صديقا المتوفي بتقيد قدميه ويديه خلال وصلة مزاح داخل محل فراشة وتعديا عليه بالضرب ثم تركاه مقيدا، وعند عودتهما وجداه قد حاول فك قيوده فسقط على رأسه متوفيا، جرى التحفظ على جثمان المتوفي داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.