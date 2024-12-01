عمر مرموش يقود فرانكفورت ويكتسح هايدينهايم برباعية نظيفة

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا كبيرًا على مضيفه هايدينهايم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "فويث أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا".

افتتح النجم المصري عمر مرموش التسجيل لصالح فرانكفورت في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من براون و عزز فارس شعيبي تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 49 من الشوط الثاني.

وعاد عمر مرموش ليوقع على الهدف الثالث لفرانكفورت والثاني له شخصيًا في الدقيقة 58، بعد تمريرة حاسمة جديدة من براون واختتم هوجو إيكيتيكي أهداف المباراة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهذا الانتصار، رفع فرانكفورت رصيده إلى 26 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما تجمد رصيد هايدينهايم عند 10 نقاط في المركز السادس عشر، ليواصل معاناته في منطقة الهبوط.