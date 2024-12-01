أشرف صبحي يطلق أولى فعاليات أجندة أندية مراكز الشباب "MARAKIZ AGENDA"

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أولى فعاليات أجندة "أندية مراكز الشباب" “MARAKIZ AGENDA”، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والبدء بأندية السكان التابعة للادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مؤسسة اتجاه وصندوق الامم المتحدة للسكان في 250 مركز شباب ب27 محافظة لتوعية بقضية "العنف القائم على النوع الاجتماعي".



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك اهتمامًا من القيادة السياسية بالاستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم، ونستهدف تنمية النشء والشباب والاسرة بمراكز الشباب، كما نستهدف في وزارة الشباب والرياضة إحداث حراك قوي داخل المراكز في جميع محافظات الجمهورية، وتطوير الخدمات المقدمة لأعضاء مراكز الشباب بهدف تأهيلهم وتنمية قدراتهم".



وتابع: "نسعى لتطوير مفهوم جديد لمركز الشباب ليوفر فرصًا للشباب للالتقاء والتواصل الاجتماعي والبقاء نشطا وتعلم مهارات جديدة، وتفعيل الدور المنوط لمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية لتقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بهدف اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة".

واستكمل: "نطلق اليوم أجندة "أندية مراكز الشباب MARAKIZ AGENDA"، لتنظيم الانشطة والبرامج بمراكز الشباب وزيادة عدد المشاركين بها، وتخصيص أيام محددة وتوقيتات محددة للاندية النوعية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية التابعة للادارات المركزية المختلفة، وجعل مراكز الشباب جاذبة للشباب لتحفيزهم للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنفذها مراكز الشباب وخاصة بعد تحويلها إلي مراكز خدمة مجتمعية شاملة".



وأشاد وزير الشباب والرياضة، بأنشطة برنامج" أندية السكان" بمراكز الشباب لرفع الوعى بقضايا السكان من خلال الجلسات والندوات وورش العمل حول موضوعات تنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الاجتماع و الصحة الانجابية وزواج الأطفال، مشيراً أن أندية السكان في مراكز الشباب بالمحافظات تلعب دوراً كبيراً في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي، موجهًا الشكر للأسرة المصرية وخاصة السيدات المشاركات في فاعليات اليوم .