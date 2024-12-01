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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب رمضان صبحي.. تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.

وتنطلق مباراة  بيراميدز والمصري في الخامسة من مساء الاثنين على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب النجم رمضان صبحي وأحمد سامي واسامة جلال ومحمد رضا بوبو ويوسف أسامة نبيه لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس

وسافر الفريق إلى مدينة السويس بعد الانتهاء من المران الأخير للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث.

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