سكاي سبورت: تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان لإشعار آخر

أعلنت شبكة سكاي سبورت عن تأجيل مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان، التي كانت تقام على ملعب "أرتيميو فرانكي"، إلى موعد لاحق، بسبب تعرض اللاعب إدواردو بوفي لأزمة صحية طارئة أثناء المباراة.

أكدت الشبكة أن بوفي تعرض لوعكة صحية مفاجئة على أرض الملعب، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي على الفور.

تم إيقاف المباراة بسبب الحالة الطارئة، وسط صدمة بين اللاعبين والجماهير.

طمأنت التقارير الجماهير بأن اللاعب يتنفس بشكل طبيعي واستعاد وعيه بعد تلقي الإسعافات الأولية.

وأشارت سكاي سبورت، إلى أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرر تأجيل المباراة إلى موعد لاحق سيتم تحديده قريبًا، حرصًا على سلامة اللاعبين والتركيز على الحالة الصحية للاعب بوفي.