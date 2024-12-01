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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش السوري والفصائل المسلحة إلى 461 قتيلًا

قوات الجيش السوري
قوات الجيش السوري
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة القتلى من قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة إلى 416 قتيلا. 
وأشار المرصد السوري، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الأحد، إلى أن 23 من قوات الجيش السوري قتلوا في مدينة حلب حين اقتحمت الفصائل المسلحة المدينة، في حين سقط 61 مدنيا إثر المعارك.
بدوره، أعلن الدفاع المدني السوري مقتل 12 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء قصف استهدف ساحة مستشفى الجامعة وسط مدينة حلب. 

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