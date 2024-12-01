قادة الخليج يشيدون بأعمال مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن

وجه أسامة بن يوسف القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لنزع الألغام – اليمن ، الشكر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرا لما حمله البيان الختامي الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في دولة الكويت اليوم (الأحد) من إشادة بأعمال مشروع «مسام» الإنسانية في الأراضي اليمنية تمثل محفزاً لكافة العاملين في المشروع لمواصلة أداء رسالتهم في تخليص اليمن من خطر الألغام والعبوات الناسفة التي تستهدف حياة المدنيين.

وأضاف أن المشروع الذي تموله المملكة العربية السعودية بالكامل يواصل أعماله للعام السابع على التوالي وفقاً لاستراتيجية واضحة تقوم على التعامل مع كافة الأخطار في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية في اليمن، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم إلى الجانب العملياتي على برامج تدريب وتأهيل للكوادر اليمنية، ومبادرات توعوية تسهم في تثقيف كافة شرائح المجتمع بمخاطر الألغام والعبوات الناسفة وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه.

وكان البيان الختامي للقمة الخليجية قد تضمن اشادة قادة دول مجلس التعاون بمشروع «مسام» ، والذي تمكن وفقاً للبيان من نزع (467,431) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (61,232,240) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.