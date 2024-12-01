والدة ضحية "مذبحة طوخ" تكشف تفاصيل الجريمة

قالت والدة «نعمة»، ضحية زوجها بمنطقة عزبة الصفيح مركز طوخ بالقليوبية، إنها تعيش حالة من الصدمة، مطالبة بحق ابنتها وأحفادها وإعدام المتهم.

وأوضحت والدة الضحية، أن ابنتها كانت تعمل بائعة خضار من أجل الإنفاق على أطفالها، وكانت شقيانة على أكل عيشها، مشيرة إلى أنها تفاجأت بالواقعة بعد أن أخبرها الجيران بالواقعة البشعة حيث هرولت لمنزل ابنتها وتفاجأت من المنظر.

وأضافت والدة الضحية:" ربنا ينتقم منه، دخلت المنزل ووجدت ابنتي مذبوحة وبنتها وابنها بجوارها مذبوحين".

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من الأهالي بقيام عاطل بقتل زوجته وطفليه ووالدته وأصاب شقيقه بإصابات خطيرة بقرية كفر منصور بطوخ.

دلت التحريات الأولية في الواقعة إلى قيام عاطل يدعى على ط م بعزبة الصفيح بقرية كفر منصور بطوخ بجوار مسجد الحاج حسن بذبح زوجته وابنه وابنته، وحرق جثة والدته وشقيقه، حيث لقيت والدته مصرعها في الحال ونقل شقيقه في حالة خطرة بالعناية المركزة.

تولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا، والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث.