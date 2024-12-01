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الأحد 01 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئاسة الفلسطينية تعرب عن تضامنها مع الشعب السوري

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
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أعربت الرئاسة الفلسطينية عن تضامنها مع الشعب السوري، مشددة على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.
وأكدت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، الحفاظ على أمن واستقرار سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.
من جانبه، أكد الرئيس محمود عباس موقف بلاده، بدعم وحدة واستقلال الدول العربية، والحفاظ على سيادتها وأمن مواطنيها، بما يدعم الموقف العربي الموحد المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

الرئاسة الفلسطينية سوريا